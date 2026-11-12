Dzisiaj w telewizji zostanie wyemitowana słynna polska komedia romantyczna z uwielbianym duetem na pierwszym planie.

"Nie kłam kochanie": przebojowa komedią, którą pokochali Polacy

Miłość zwycięży wszystko! Nawet nauczy mówić prawdę tak notorycznego kłamcę, jakim jest Marcin (Piotr Adamczyk). Jest królem życia: ma pieniądze, robi karierę, lubi kosztowne rozrywki i kobiety. Pewnego dnia traci wszystko. Wczoraj człowiek sukcesu, dzisiaj finansowe dno.

Jest jednak nadzieja: ciocia Nela (Beata Tyszkiewicz) z Anglii. Ciocia - milionerka ma jednak ciche marzenie spędzić ostatnie dni życia z Marcinem i jego żoną! Wtedy na drodze Marcina pojawia się Ania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) piękna, młoda i wrażliwa dziewczyna, która w pracy rozmawia z kwiatami. Cóż, dziewczyna, która kocha kaktusy i mówi do nich po imieniu to chyba jedyna osoba, która potrafi w kłamcy i cyniku dostrzec coś dobrego i zmienić go… A wtedy - nawet kolczasty kaktus potrafi zakwitnąć pięknym kwiatem.

Za kamerą filmu "Nie kłam, kochanie" stanął Piotr Wereśniak, producentem jest Tadeusz Lampka. Scenariusz napisała Ilona Łepkowska.

"Nie kłam, kochanie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Nie kłam, kochanie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 12 listopada, w Polsacie, otwiera się w nowym oknie o godz. 22:55.