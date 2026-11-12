Polsat pokaże dzisiaj kultową komedię romantyczną, którą pokochała cała Polska

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat pokaże dzisiaj kultową polską komedię romantyczną z Piotrem Adamczykiem i Martą Żmudą-Trzebiatowską w rolach głównych. "Nie kłam, kochanie" to historia niepoprawnego kłamcy, który po utracie majątku musi znaleźć sposób na odzyskanie dawnego życia. Na jego drodze pojawia się jednak kobieta, która może całkowicie odmienić jego podejście do świata.

Piotr Adamczyk w kadrze z filmu "Nie kłam, kochanie" w beżowym szlafroku.
Piotr Adamczyk w filmie "Nie kłam, kochanie"GałązkaAKPA

Dzisiaj w telewizji zostanie wyemitowana słynna polska komedia romantyczna z uwielbianym duetem na pierwszym planie.

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Karolina Kopeć

"Nie kłam kochanie": przebojowa komedią, którą pokochali Polacy

Miłość zwycięży wszystko! Nawet nauczy mówić prawdę tak notorycznego kłamcę, jakim jest Marcin (Piotr Adamczyk). Jest królem życia: ma pieniądze, robi karierę, lubi kosztowne rozrywki i kobiety. Pewnego dnia traci wszystko. Wczoraj człowiek sukcesu, dzisiaj finansowe dno.

Jest jednak nadzieja: ciocia Nela (Beata Tyszkiewicz) z Anglii. Ciocia - milionerka ma jednak ciche marzenie spędzić ostatnie dni życia z Marcinem i jego żoną! Wtedy na drodze Marcina pojawia się Ania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) piękna, młoda i wrażliwa dziewczyna, która w pracy rozmawia z kwiatami. Cóż, dziewczyna, która kocha kaktusy i mówi do nich po imieniu to chyba jedyna osoba, która potrafi w kłamcy i cyniku dostrzec coś dobrego i zmienić go… A wtedy - nawet kolczasty kaktus potrafi zakwitnąć pięknym kwiatem.

Za kamerą filmu "Nie kłam, kochanie" stanął Piotr Wereśniak, producentem jest Tadeusz Lampka. Scenariusz napisała Ilona Łepkowska.

"Nie kłam, kochanie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Nie kłam, kochanie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 12 listopada, w Polsacie, otwiera się w nowym oknie o godz. 22:55.

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