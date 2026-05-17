Dzisiaj wieczorem widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć lekką komedię sensacyjną "Wydział zabójstw, Hollywood" z gwiazdorską obsadą. W głównych rolach występują Harrison Ford oraz Josh Hartnett, tworząc duet policjantów o zupełnie różnych charakterach.

Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles. Doświadczony detektyw Joe Gavilan (Harrison Ford) próbuje pogodzić pracę w policji z byciem agentem nieruchomości. Jego partner K.C. Calden (Josh Hartnett) bardziej interesuje się karierą aktorską i prowadzeniem zajęć jogi niż policyjną rutyną. Choć obaj wydają się kompletnie niedopasowani, muszą wspólnie poprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa popularnego rapera.

W trakcie dochodzenia bohaterowie odkrywają powiązania między światem muzyki, gangsterów i wpływowych ludzi show-biznesu. Film łączy klasyczne kino policyjne z humorem oraz satyrą na hollywoodzką rzeczywistość.

"Wydział zabójstw, Hollywood" wyreżyserował Ron Shelton. Produkcja często porównywana jest do popularnych policyjnych komedii z lat 80. i 90., opartych na motywie "buddy cop movie", czyli historii o partnerach, których różni niemal wszystko.

Film "Wydział zabójstw, Hollywood" zostanie dzisiaj, 17 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:10.