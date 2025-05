"Bez litości 2": kultowy film akcji z Denzelem Washingtonem

"Bez litości 2" z 2018 roku to kontynuacja przeboju kinowego. Laureat dwóch Oscarów i dwóch Złotych Globów, Denzel Washington, powraca jako Robert McCall. Ten nieustraszony i inteligentny samotny bohater znów, w charakterystyczny dla siebie sposób, musi walczyć o sprawiedliwość. Ale tym razem to sprawa osobista.

Robert McCall prowadzi spokojne życie w Bostonie, pracując jako kierowca. Pomaga potrzebującym, jednak jego codzienność zostaje zakłócona, gdy jego przyjaciółka i była współpracowniczka Susan Plummer (Melissa Leo) ginie podczas misji w Brukseli. McCall rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do odkrycia spisku sięgającego wysoko w struktury rządowe. W międzyczasie nawiązuje relację z młodym sąsiadem Milesem (Ashton Sanders), starając się uchronić go przed wejściem na przestępczą ścieżkę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera: Jędrzej Hycnar o kinie niezależnym. Wyszedł we łzach INTERIA.PL

Reżyserii thrillera "Bez litości" i drugiej odsłony tej wciągającej historii podjął się Antoine Fuqua - amerykański reżyser i producent, który ma już w dorobku kilka przebojów kinowych: "Król Artur", "Strzelec", "Olimp w ogniu" czy "Do utraty sił". Była to jego kolejna udana współpraca z Denzelem Washingtonem - wcześniej razem stworzyli "Dzień próby" i "Siedmiu wspaniałych" (2016).

"Bez litości 2": kiedy emisja?

Film "Bez litości 2" zostanie dzisiaj wieczorem, 27 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.15. Powtórki zostaną wyemitowane w następujących dniach:

Polsat HD: piątek, 30 maja 2025 r. o godz. 22:55;

Super Polsat: sobota, 7 czerwca 2025 r. o godz. 21:00.