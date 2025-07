"Venom 2: Carnage" ("Venom: Let There Be Carnage") to kontynuacja filmu "Venom" z 2018 roku. Reżyserią zajął się Andy Serkis, a główną rolę ponownie odgrywa Tom Hardy jako Eddie Brock/Venom.

"Venom 2: Carnage": o czym jest?

Główny bohater - Eddie Brock (Tom Hardy) już akceptuje swoją nową, dwoistą naturę i zaczyna współpracować z Venomem. Choć mężczyzna zdaje sobie sprawę, że mieszkająca w jego ciele obca forma życia – Venom daje mu nadludzkie zdolności, ale też doskonale wie, że może być źródłem nowym problemów w normalnym życiu. Będzie musiał pogodzić się z decyzją ukochanej Anne (Michelle Williams), która wybrała związek z bardziej przewidywalnym dr Danem Lewisem (Reid Scott).

Budżet filmu wyniósł około 110 milionów dolarów. Pomimo mieszanych recenzji od krytyków, osiągnął sukces kasowy, zarabiając ponad 506 milionów dolarów na całym świecie.



"Venom 2: Carnage" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Venom 2: Carnage" zostanie wyemitowany na kanale Polsat dzisiaj, 21 lipca 2025 roku, o godzinie 20:00.

