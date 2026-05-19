Polsat pokaże dzisiaj kontynuację wielkiego hitu kina akcji

Justyna Miś

Pełna napięcia kontynuacja kultowego hitu z Bruce'em Willisem w roli głównej. Tym razem John McClane musi zmierzyć się z wrogami na lotnisku i uratować swoją ukochaną. Produkcja w reżyserii Renny'ego Harlina do dziś uchodzi za jeden z klasyków kina akcji. Już dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję znów zobaczyć film.

Bruce Willis jako John McClane w „Szklanej pułapce 2”, zbliżenie twarzy w beżowej kurtce na zamku.
Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka 2"20TH CENTURY FOX / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

"Szklana pułapka 2": kontynuacja kultowego filmu akcji

Akcja filmu "Szklana pułapka 2" rozgrywa się w wigilijny wieczór na lotnisku w Waszyngtonie. Policjant John McClane (Bruce Willis) czeka na przylot swojej żony Holly, gdy nagle terroryści przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym portu lotniczego. Samoloty krążą nad lotniskiem z ograniczoną ilością paliwa, a pasażerom grozi katastrofa.

Napastnicy szybko przekonują się jednak, że na ich drodze ponownie stanął McClane - człowiek, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji. Bohater rozpoczyna samotną walkę, próbując uratować pasażerów i swoją żonę.

Za reżyserię odpowiada Renny Harlin, a w obsadzie znaleźli się również Bonnie Bedelia, William Sadler oraz Dennis Franz. Choć druga część nie powtórzyła w pełni sukcesu oryginału, wielu fanów uważa ją za jedną z najlepszych odsłon całej serii.

"Szklana pułapka 2" do dziś uchodzi za klasyk kina sensacyjnego lat 90. - pełen efektownych scen akcji, wybuchów i napięcia, które wbija w fotel.

"Szklana pułapka 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 2" zostanie dzisiaj, 19 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.35.

