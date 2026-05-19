Widowiskowa kontynuacja kultowego hitu, dzięki któremu Bruce Willis na dobre stał się gwiazdą kina akcji. Druga odsłona przygód Johna McClane'a zostanie dzisiaj wieczorem wyemitowana w Polsacie.

Akcja filmu "Szklana pułapka 2" rozgrywa się w wigilijny wieczór na lotnisku w Waszyngtonie. Policjant John McClane (Bruce Willis) czeka na przylot swojej żony Holly, gdy nagle terroryści przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym portu lotniczego. Samoloty krążą nad lotniskiem z ograniczoną ilością paliwa, a pasażerom grozi katastrofa.

Napastnicy szybko przekonują się jednak, że na ich drodze ponownie stanął McClane - człowiek, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji. Bohater rozpoczyna samotną walkę, próbując uratować pasażerów i swoją żonę.

Za reżyserię odpowiada Renny Harlin, a w obsadzie znaleźli się również Bonnie Bedelia, William Sadler oraz Dennis Franz. Choć druga część nie powtórzyła w pełni sukcesu oryginału, wielu fanów uważa ją za jedną z najlepszych odsłon całej serii.

"Szklana pułapka 2" do dziś uchodzi za klasyk kina sensacyjnego lat 90. - pełen efektownych scen akcji, wybuchów i napięcia, które wbija w fotel.

Film "Szklana pułapka 2" zostanie dzisiaj, 19 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.35.