Seria "Szybcy i wściekli" zyskała status kultowej wśród fanów szybkich aut, akcji i spektakularnych scen. Dziś wieczorem widzowie będą mieli kolejną okazję zobaczyć jedną z części w telewizji.

"Za szybcy, za wściekli": kontynuacja przebojowej serii

"Za szybcy, za wściekli" w reżyserii Johna Singletona to druga część przebojowej kinowej serii "Szybcy i wściekli". Tym razem akcja koncentruje się na historii byłego policjanta z Los Angeles, Briana O'Connora (Paul Walker), i jego przyjaciela z przeszłości, byłego więźnia, Romana Pearce’go (Tyrese Gibson). Stracił pracę w policji po tym, jak pozwolił swojemu koledze, Domowi Toretto, uciec wymiarowi sprawiedliwości. Opuścił Kalifornię i teraz Brian zarabia na życie, uczestnicząc w nielegalnych wyścigach u boku nowych przyjaciół. Organizuje te uliczne zawody Tej Parker (Ludacris) a ścigają się w nich: Julius (Amaury Nolasco), Jack (Michael Ealy) i prawdziwa mistrzyni kierownicy - Suki (Devon Aoki).

W swoim srebrnym Nissanie Skyline GT-R R34 główny bohater zyskuje reputację jednego z najlepszych kierowców w mieście i przez atrakcyjną agentkę federalną, Monicę Fuentes (Eva Mendes) zostaje zwerbowany do tajnej misji. W zamian za darowanie reszty wyroku dołącza do niego stary kumpel, Roman. Potajemnie współdziałając z agentką Fuentes, która pracuje pod przykryciem, mają przewieźć przesyłkę "brudnych pieniędzy" dla podejrzanego biznesmena z Miami, Cartera Verone'a (Cole Hauser), który w rzeczywistości jest bezwzględnym argentyńskim bossem. Amerykańskie służby celne nie mogą pozwolić, by on i jego forsa opuścili granice USA. Po przeprowadzce na Florydę Brian powrócił do świata wysokooktanowych wyścigów ulicznych, ale tym razem ściga się - po swoje życie.

"Za szybcy, za wściekli" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Za szybcy, za wściekli" zostanie dzisiaj, 24 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:30.

