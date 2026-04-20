Legenda powraca - i to w gwiazdorskiej obsadzie! Na wielkim ekranie zobaczymy aktorów dobrze znanych z kultowego filmu sprzed 25 lat: Janusz Gajos i Maciej Stuhr, a także gwiazdy młodego pokolenia - Maciej Musiał, Katarzyna Sawczuk oraz Paulina Gałązka.

"Fuks 2": powrót po 25 latach!

Głównym bohaterem filmu "Fuks 2" jest Maciek (Maciej Musiał) - bystry i zaradny dwudziestolatek, który jednak wciąż musi pożyczać pieniądze i samochód od ojca. Ten (Maciej Stuhr) w dniu swoich osiemnastych urodzin wysadził ładunek wybuchowy, ukradł samochód, doprowadził do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena - przy okazji zdobywając serce pięknej kobiety. Poprzeczka została więc zawieszona bardzo wysoko. Wkrótce okaże się, czy syn odziedziczył jego brawurę i skłonność do ryzykownych intryg.

Wszystko zaczyna się od randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, gdzie stawką są wielkie pieniądze - i jeszcze większa miłość.

Pierwszy "Fuks" trafił do kin w 1999 roku i stał się przepustką do kariery dla Macieja Stuhra. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne popularne komedie, takie jak "Chłopaki nie płaczą", "Poranek Kojota" czy "Testosteron". W drugiej części rolę młodego buntownika przejmuje Maciej Musiał, znany m.in. z "Rodzinka.pl", "1983" i "Wiedźmina", wcielając się w filmowego syna bohatera Stuhra.

Partneruje mu Katarzyna Sawczuk ("Miasto 44", "Belfer", "Jak zostać gwiazdą"). Reżyserem obu części jest Maciej Dutkiewicz. Pierwszy "Fuks" przyniósł mu nominację do Orła - Polskiej Nagrody Filmowej za najlepszy scenariusz w 1999 roku, a także nagrodę Złotych Lwów za reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Fuks 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Fuks 2" zostanie wyemitowany dzisiaj, 20 kwietnia, o godz. 21.35 w Polsacie.