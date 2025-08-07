"Jak poślubić milionera?": zabawna polska komedia

Bohaterką "Jak poślubić milionera?" jest Alicja ( Małgorzata Socha ) - dziewczyna, która zamiast czekać, aż ślepy los ześle jej upragnioną miłość, bierze sprawy w swoje ręce i zapisuje się na kurs... gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Kurs prowadzony jest przez autorkę bestsellerowych poradników, Sonię ( Małgorzata Foremniak ). Kobieta zdradza uczestniczkom sprawdzone metody uwodzenia, które zadziałają nawet na najbardziej oporne przypadki. Alicja, która zawsze może liczyć na wsparcie swojej najlepszej przyjaciółki, Marty ( Anita Sokołowska ), poznaje Adama (Michał Malinowski), który był kiedyś piłkarzem i walczyły o niego najlepsze kluby świata. Mógł być sławny i bogaty, ale kontuzja pokrzyżowała mu plany, z których została tylko chęć do wystawnego i luksusowego życia. Kiedy spotka Alicję, jego świat wywraca się do góry nogami. Adam skrywa jednak pewną tajemnicę...

Reklama

W filmie Filipa Zylbera możne ponadto zobaczyć takie gwiazdy, jak Piotr Polk, Wojciech Mecwaldowski, Mikołaj Roznerski, Edyta Olszówka, Michał Malinowski, Iwo Rajski, Paweł Ławrynowicz, Julia Wieniawa, Michał Czernecki, Nikodem Rozbicki, Sławomir Orzechowski, Mikołaj Cieślak i inni. "Jak poślubić milionera?" to lekka komedia romantyczna, która jest idealną propozycją na letni wieczór.

"Jak poślubić milionera?" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Jak poślubić milionera?" zostanie dzisiaj, 7 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

Czytaj więcej: Wielki powrót uwielbianych bohaterów. Premiera jeszcze w tym miesiącu