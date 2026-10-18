Karina, bohaterka filmu "Narzeczony na niby", po rozstaniu z partnerem decyduje się na niecodzienny krok - zaczyna udawać związek z przypadkowym taksówkarzem, aby nie zawieść bliskich podczas uroczystości. To historia pełna zabawnych zwrotów i romantycznych zawirowań. Już dziś zostanie wyemitowana w telewizji.

"Narzeczony na niby": miłość, kłamstwa i zabawne pomyłki

"Narzeczony na niby" to opowieść o związkowych perypetiach, które pokocha każdy, kto choć raz zakochał się w niewłaściwej osobie. Idealne życie, o którym marzymy, rzadko kiedy tak naprawdę jest idealne, a ci, którym oddajemy nasze serca, niestety potrafią je z łatwością łamać. Gdy któregoś dnia życie Kariny zamieni się w pasmo nieszczęść, postanowi ona wziąć sprawy w swoje ręce i "podkoloruje" rzeczywistość. Niestety uruchomiony festiwal małych i dużych kłamstw wymknie się jej spod kontroli, doprowadzając do wielu przezabawnych sytuacji. W konsekwencji wszyscy bohaterowie filmu będą musieli zrobić porządek zarówno w swoim życiu, jak i w swoich sercach.

Film wyreżyserował Bartosz Prokopowicz - uznany reżyser ("Chemia") i operator ("Korowód", "Komornik"). W rolach głównych wystąpili: Julia Kamińska, Piotr Stramowski, Sonia Bohosiewicz i Piotr Adamczyk.

"Narzeczony na niby" był emitowany przez ostatnie osiem lat na antenach Polsatu, zdobywając sympatię ponad 10 milionów widzów.

"Narzeczony na niby" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Narzeczony na niby" zostanie wyemitowany dzisiaj, 18 października, o godz. 22:50 w Polsacie.