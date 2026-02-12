Polsat pokaże dzisiaj komediowy przebój, który pokochał cały świat

"Narzeczony mimo woli" to komedia romantyczna, która zdobyła serca publiczności na całym świecie. W rolach głównych wystąpili Sandra Bullock i Ryan Reynolds, a fabuła opowiada o nietypowym związku szefowej i jej asystenta. Film zostanie dzisiaj pokazany w telewizji.

Dwójka dorosłych siedząca obok siebie w biurze na tle szafek na dokumenty, kobieta patrzy z ukosa na mężczyznę, oboje mają poważne miny. Mężczyzna ubrany w garnitur, kobieta w casualowej sukience. W tle widoczne segregatory i rośliny biurowe.
"Narzeczony mimo woli"ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

"Narzeczony mimo woli" w reżyserii Anne Fletcher to kultowa komedia romantyczna z gwiazdorskim duetem w roli głównej. Dzisiaj widzowie będą mieli okazję zobaczyć film w telewizji.

    "Narzeczony mimo woli": komedia z Sandrą Bullock w roli głównej

    Margaret Tate (Sandra Bullock) jest kobietą sukcesu - zajmuje wysokie stanowisko, ma władzę i pieniądze. Jednak zaniedbanie procedur wizowych sprawia, że może wszystko stracić. Jedyne wyjście to poślubić swojego asystenta i sprawić, by wszyscy uwierzyli, że zapracowanego i niedocenianego Andrew (Ryan Reynolds) oraz jego mało sympatyczną i wymagającą szefową połączyło prawdziwe uczucie. Niedobrana para rusza na Alaskę, aby poinformować rodzinę Andrew o zaręczynach. Ciepła atmosfera i wyjątkowe towarzystwo sprawią, że Margaret zacznie doceniać zupełnie inne wartości.

    Film odniósł wielki sukces komercyjny. Zarobił na całym świecie ponad 300 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 40 milionów. Stał się jedną z najbardziej dochodowych komedii romantycznych 2009 roku, a także był największym sukcesem finansowym Sandry Bullock aż do premiery "Grawitacji".

    "Narzeczony mimo woli" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Narzeczony mimo woli" zostanie dzisiaj, 12 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

