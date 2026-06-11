"Tylko nie ty" podbił kina na całym świecie i udowodnił, że komedie romantyczne nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Film z Sydney Sweeney i Glenem Powellem okazał się jednym z największych hitów 2023 roku. Już dziś wieczorem widzowie zobaczą go w telewizji.

"Tylko nie ty": komedia romantyczna podbiła serca widzów

Bea i Ben poznają się przypadkiem w Bostonie i od razu wpadają sobie w oko. Po idealnej pierwszej randce wszystko jednak się komplikuje, a ich relacja kończy się szybciej, niż się zaczęła. Kilka miesięcy później los ponownie krzyżuje ich drogi podczas wesela w Australii.

Nienawiść, jaką Bea i Ben do siebie czują, zaczyna irytować pozostałych członków weselnej ekipy. Dodatkowo konflikt potęguje pojawienie się byłych partnerów obojga. Rodzice Bei - Leo (Dermot Mulroney) i Innie (Rachel Griffiths) - zaprosili jej byłego chłopaka, nie wiedząc, że Bea z nim zerwała i rzuciła studia na prestiżowej uczelni. Widok ukochanego mężczyzny całującego się ze swoją atrakcyjną ex również nie poprawia jej nastroju.

Ale dla dobra rodziny Bea i Ben postanawiają zrobić to, co zrobiliby w tych okolicznościach dwoje dorosłych - udają, że są parą. Podczas nocnej imprezy na łodzi Bea i Ben tańczą razem i odgrywają scenę z "Titanica"… To mógłby być nowy początek ich miłości, ale oboje znów wszystko psują.

Komedia romantyczna zarobiła ponad 220 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 25 milionów. Widzowie szczególnie chwalili chemię pomiędzy głównymi aktorami oraz humor oparty na ciągłych słownych przepychankach bohaterów. Twórcy postawili na wakacyjny klimat, luksusowe plenery i przyjemną atmosferę, która mocno przypomina romantyczne hity z początku lat 2000.

"Tylko nie ty" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Tylko nie ty" zostanie wyemitowany dzisiaj, 11 czerwca, o godz. 20:35 na antenie Polsatu.