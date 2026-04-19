"Moje wielkie greckie wesele 3" dziś w Polsacie. To propozycja na lekki wieczór z dużą dawką rodzinnego ciepła i humoru.

"Moje wielkie greckie wesele 3": kontynuacja kultowej serii

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Nia Vardalos, która również wciela się w główną rolę, kontynuując historię pełną humoru, emocji i rodzinnych perypetii.

Tym razem Toula Portokalos (Nia Vardalos) wraz z mężem Ianem (John Corbett) mierzy się z trudnym okresem w życiu rodziny. Po śmierci ojca bohaterka postanawia spełnić jego ostatnie życzenie i wyrusza do Grecji, by odnaleźć jego dawnych przyjaciół oraz przekazać im rodzinny pamiętnik.

Podróż prowadzi rodzinę Portokalos do niewielkiej, niemal opuszczonej wioski Vrisi. Na miejscu odkrywają nie tylko nieznane wcześniej fakty z życia ojca, ale również kolejne rodzinne sekrety, które komplikują relacje między bliskimi. W tle pojawiają się nowe znajomości, niespodziewane zaręczyny oraz sytuacje, które wystawiają rodzinę na próbę, ale jednocześnie zbliżają ich do siebie.

W filmie występują także m.in. Andrea Martin, Elena Kampouris oraz Louis Mandylor.

"Moje wielkie greckie wesele 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Moje wielkie greckie wesele 3" zostanie dzisiaj, 19 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:30.