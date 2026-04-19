Polsat pokaże dzisiaj komedię o rodzinnych perypetiach. To kontynuacja kultowej serii

Justyna Miś

Dziś wieczorem w Polsacie emisja kontynuacji uwielbianej serii komediowej. Tym razem główna bohaterka udaje się wraz z rodziną do Grecji, by spełnić ostatnie życzenie zmarłego ojca. Na ekranie nie zabraknie ciepłego humoru i sytuacji, które po raz kolejny wystawią rodzinę Portokalos na próbę.

Bohaterowie filmu „Moje wielkie greckie wesele 3” robią selfie przed starymi, jasnymi budynkami.
"Moje wielkie greckie wesele 3"FOCUS FEATURESAgencja FORUM

"Moje wielkie greckie wesele 3": kontynuacja kultowej serii

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Nia Vardalos, która również wciela się w główną rolę, kontynuując historię pełną humoru, emocji i rodzinnych perypetii.

Tym razem Toula Portokalos (Nia Vardalos) wraz z mężem Ianem (John Corbett) mierzy się z trudnym okresem w życiu rodziny. Po śmierci ojca bohaterka postanawia spełnić jego ostatnie życzenie i wyrusza do Grecji, by odnaleźć jego dawnych przyjaciół oraz przekazać im rodzinny pamiętnik.

Podróż prowadzi rodzinę Portokalos do niewielkiej, niemal opuszczonej wioski Vrisi. Na miejscu odkrywają nie tylko nieznane wcześniej fakty z życia ojca, ale również kolejne rodzinne sekrety, które komplikują relacje między bliskimi. W tle pojawiają się nowe znajomości, niespodziewane zaręczyny oraz sytuacje, które wystawiają rodzinę na próbę, ale jednocześnie zbliżają ich do siebie.

W filmie występują także m.in. Andrea Martin, Elena Kampouris oraz Louis Mandylor.

"Moje wielkie greckie wesele 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Moje wielkie greckie wesele 3" zostanie dzisiaj, 19 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:30.

