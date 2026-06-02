Dziś wieczorem na antenie Polsatu zostanie wyemitowany "Venom" - widowiskowe kino akcji oparte na komiksach Marvela. Film przedstawia historię jednej z najbardziej niejednoznacznych i popularnych postaci komiksowego uniwersum.

"Venom": widowiskowe kino superbohaterskie

Głównym bohaterem jest Eddie Brock (Tom Hardy), dziennikarz śledczy, który próbuje ujawnić nielegalne działania potężnej korporacji Life Foundation kierowanej przez naukowca Carltona Drake'a (Riz Ahmed). Jego obsesja na punkcie tej sprawy prowadzi do utraty pracy i rozpadu związku z Anne (Michelle Williams). Wszystko zmienia się jednak, gdy podczas jednego z eksperymentów Eddie zostaje połączony z tajemniczym pozaziemskim symbiontem o imieniu Venom.

Nowy lokator daje mu niezwykłą siłę, szybkość i zdolności, o jakich zwykły człowiek nie może nawet marzyć. Jednocześnie Venom jest nieprzewidywalny, agresywny i ma własne cele. Eddie musi nauczyć się funkcjonować z istotą, która stopniowo przejmuje kontrolę nad jego życiem. Z czasem między nimi tworzy się niezwykła więź, a duet staje do walki z zagrożeniem mogącym doprowadzić do katastrofy.

Za reżyserię filmu odpowiada Ruben Fleischer, a w obsadzie znaleźli się także Michelle Williams i Riz Ahmed. Produkcja zdobyła ogromną popularność na całym świecie, dając początek jednej z najpopularniejszych współczesnych serii filmów opartych na komiksach Marvela.

"Venom" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Venom" zostanie dzisiaj, 2 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 20.35.