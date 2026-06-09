Dziś późnym wieczorem na antenie Polsatu zostanie wyemitowany film "Barry Seal: Król przemytu" - sensacyjna produkcja inspirowana prawdziwą historią człowieka, który był uwikłany w intrygi z kilku perspektyw.

"Barry Seal: Król przemytu": kino sensacyjne z Tomem Cruisem w roli głównej

W główną rolę wciela się Tom Cruise, który gra Barry'ego Seala - utalentowanego pilota uwikłanego w niebezpieczny świat przemytu narkotyków, tajnych operacji i układów politycznych lat 80. Film pokazuje jego niezwykłe życie wypełnione ryzykiem, pieniędzmi i coraz bardziej szalonymi decyzjami.

Za reżyserię odpowiada Doug Liman, twórca takich hitów jak "Na skraju jutra" czy "Tożsamość Bourne'a". Produkcja została doceniona za szybkie tempo, klimat epoki oraz pełną energii kreację Cruise'a. Co ciekawe, aktor sam pilotował lekkie samoloty wykorzystywane podczas zdjęć, ponieważ od lat posiada licencję pilota.

W obsadzie znaleźli się także Domhnall Gleeson, Sarah Wright oraz Jesse Plemons.

"Barry Seal: Król przemytu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Barry Seal: Król przemytu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 czerwca, o godz. 22:45 w Polsacie.