Poruszający dramat oparty na bestsellerowej powieści Stephen King ponownie na antenie Polsatu. To jeden z najbardziej cenionych filmów przełomu lat 90. i 2000., który do dziś wzrusza widzów niezwykłą historią o człowieczeństwie.

"Zielona mila": kultowy film, który wzrusza do dziś

Akcja filmu "Zielona mila" rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu w więzieniu Cold Mountain. Tom Hanks wciela się w Paula Edgecombe'a, głównego strażnika bloku śmierci, gdzie skazańcy odbywają swój ostatni spacer korytarzem zwanym "Zieloną Milą".

Życie strażników zmienia się, gdy do więzienia trafia John Coffey (Michael Clarke Duncan) - potężny, ale niezwykle łagodny mężczyzna skazany za brutalne morderstwo dwóch dziewczynek. Szybko okazuje się, że Coffey posiada nadprzyrodzony dar uzdrawiania, który każe Paulowi zwątpić w winę skazańca i zmierzyć się z pytaniami o sprawiedliwość.

Obok Toma Hanksa i Michaela Clarke Duncana na ekranie pojawiają się również David Morse, James Cromwell, Bonnie Hunt oraz Sam Rockwell. Reżyserem filmu jest Frank Darabont.

"Zielona mila" otrzymała cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film i najlepszą rolę drugoplanową. Produkcja zarobiła na świecie ponad 290 milionów dolarów, stając się jedną z najbardziej cenionych adaptacji twórczości Stephena Kinga. Widzowie pokochali film za niezwykle emocjonalny finał, który wielu widzów uznaje za jeden z najbardziej wzruszających w historii kina.

"Zielona mila" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Zielona mila" zostanie wyemitowany dzisiaj, 21 czerwca, o godz. 20:00 na antenie Polsatu.