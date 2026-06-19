Epickie widowisko przygodowe z gwiazdorską obsadą znów na antenie Polsatu. Trzecia część kultowej serii przenosi widzów w sam środek walki o przyszłość pirackiego świata. Widowiskowe bitwy, niezapomniane postacie i spektakularne efekty specjalne - tego wszystkiego widzowie mogą się spodziewać w filmie "Piraci z Karaibów: Na krańcu świata".

"Piraci z Karaibów: Na krańcu świata": kolejna część epickiej serii

Elizabeth i Will, wraz z kapitanem Barbossą, udają się w kolejną podróż, by uwolnić Jacka Sparrowa. W drodze zmagają się z trudami rejsu oraz ze straszliwym Davym Jonesem. Docierają w końcu do Singapuru, gdzie spotykają przebiegłego chińskiego pirata Sao Fenga. Tam będą musieli stoczyć ostateczną bitwę, od której zależy ich własne życie oraz los całego pirackiego świata.

W obsadzie ponownie pojawiają się największe gwiazdy franczyzy: Johnny Depp jako Jack Sparrow, Orlando Bloom jako Will Turner oraz Keira Knightley jako Elizabeth Swann. Na ekranie zobaczymy także takich aktorów jak: Geoffrey Rush, Bill Nighy i Chow Yun-fat.

"Piraci z Karaibów: Na krańcu świata" byli w momencie premiery jednym z najdroższych filmów w historii kina - budżet wyniósł około 300 milionów dolarów. Produkcja zarobiła na świecie niemal 961 milionów dolarów, stając się jednym z największych hitów 2007 roku. Szczególne uznanie zdobyły efekty specjalne.

"Piraci z Karaibów: Na krańcu świata" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Piraci z Karaibów: Na krańcu świata" zostanie wyemitowany dzisiaj, 19 czerwca, o godz. 19:55 na antenie Polsatu.