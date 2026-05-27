Polsat pokaże dzisiaj hit kina akcji z legendarnym gwiazdorem

Justyna Miś

Polsat przygotował dzisiaj dla widzów prawdziwą gratkę - wieczorem będzie można zobaczyć film "Chiński zodiak" z Jackie Chanem w roli głównej. Można spodziewać się mnóstwa emocji oraz efektownych scen akcji, które wbiją w fotel.

Laura Weissbecker w filmie "Chiński zodiak", w beżowej marynarce i białej koszuli z falbaną, z naszyjnikiem z pereł.
Laura Weissbecker w filmie "Chiński zodiak"

"Chiński zodiak": słynny film Jackie Chana

Głównym bohaterem jest Asian Hawk (Jackie Chan), najemnik i poszukiwacz skarbów, który wraz ze swoją ekipą przemierza świat w poszukiwaniu zaginionych artefaktów. Chodzi o dwanaście wykonanych z brązu głów zwierząt chińskiego zodiaku, zrabowanych w XIX wieku z cesarskiego kompleksu Yuanming Yuan przez wojska brytyjskie i francuskie. Kiedy wpływowy kolekcjoner oferuje ogromną nagrodę za ich odzyskanie, Hawk podejmuje się niebezpiecznej misji.

W trakcie podróży bohater wraz ze swoimi współpracownikami trafia do różnych zakątków świata, mierząc się z przemytnikami, kolekcjonerami i konkurencyjnymi łowcami skarbów. Nie brakuje pościgów, walk oraz spektakularnych wyczynów kaskaderskich, z których słynie Jackie Chan. U jego boku oglądamy takich aktorów jak: Kwon Sang-woo, Yao Xingtong czy Laura Weissbecker.

Film wyreżyserował sam Jackie Chan, który pełnił także wiele innych funkcji przy produkcji. "Chiński zodiak" okazał się dużym sukcesem kasowym, zarabiając na świecie około 171 milionów dolarów. Widzowie docenili przede wszystkim widowiskowe sceny akcji, egzotyczne lokacje oraz charakterystyczne poczucie humoru gwiazdora.

"Chiński zodiak" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Chiński zodiak" zostanie dzisiaj, 27 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:40.

