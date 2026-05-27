Dziś w Polsacie będzie można zobaczyć widowiskowe kino akcji z Jackie Chanem w roli głównej.

Głównym bohaterem jest Asian Hawk (Jackie Chan), najemnik i poszukiwacz skarbów, który wraz ze swoją ekipą przemierza świat w poszukiwaniu zaginionych artefaktów. Chodzi o dwanaście wykonanych z brązu głów zwierząt chińskiego zodiaku, zrabowanych w XIX wieku z cesarskiego kompleksu Yuanming Yuan przez wojska brytyjskie i francuskie. Kiedy wpływowy kolekcjoner oferuje ogromną nagrodę za ich odzyskanie, Hawk podejmuje się niebezpiecznej misji.

W trakcie podróży bohater wraz ze swoimi współpracownikami trafia do różnych zakątków świata, mierząc się z przemytnikami, kolekcjonerami i konkurencyjnymi łowcami skarbów. Nie brakuje pościgów, walk oraz spektakularnych wyczynów kaskaderskich, z których słynie Jackie Chan. U jego boku oglądamy takich aktorów jak: Kwon Sang-woo, Yao Xingtong czy Laura Weissbecker.

Film wyreżyserował sam Jackie Chan, który pełnił także wiele innych funkcji przy produkcji. "Chiński zodiak" okazał się dużym sukcesem kasowym, zarabiając na świecie około 171 milionów dolarów. Widzowie docenili przede wszystkim widowiskowe sceny akcji, egzotyczne lokacje oraz charakterystyczne poczucie humoru gwiazdora.

Film "Chiński zodiak" zostanie dzisiaj, 27 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:40.