Adaptacja jednej z najgłośniejszych powieści ostatnich lat - pierwszego bestselleru autorstwa Colleen Hoover. Opowiada poruszającą historię młodej kobiety, rozgrywającą się na dwóch planach czasowych. Już dziś widzowie zobaczą film w telewizji.

"It Ends With Us": głośna ekranizacja bestselleru

"It Ends with Us", ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover, od dnia premiery wywołuje ogromne emocje. Film z Blake Lively i Justinem Baldonim w rolach głównych nie tylko podbił kina na całym świecie, ale również stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów ubiegłego roku.

Główna bohaterka, Lily Bloom (Blake Lively) po śmierci ojca postanawia rozpocząć nowe życie w Bostonie. Na dachu kompleksu mieszkalnego przypadkowo poznaje młodego, charyzmatycznego neurochirurga, Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni). Flirtują, gdy nagle zostaje on wezwany do operacji. Kolejne dni upływają Lily na ciężkiej pracy - postanawia w tym pięknym mieście zrealizować swoje marzenie o otwarciu własnej kwiaciarni. Niezwykłym zbiegiem okoliczności ponownie spotyka tam Ryle'a. Oboje głęboko się w sobie zakochują.

Gdy wydaje się, że ślub na zawsze połączy szczęśliwą parę, w życiu głównej bohaterki ponownie pojawia się jej były chłopak, Atlas (Brandon Sklenar), burząc jej pozorny spokój. W retrospekcjach poznajemy dramatyczne okoliczności ich pierwszego spotkania i młodzieńczej miłości oraz to, jak zostali brutalnie rozdzieleni przez jej ojca (Kevin McKidd).

Lily zaczyna dostrzegać w zachowaniu Ryle'a niepokojące sygnały, przypominające jej burzliwy związek rodziców. To jednak dopiero zapowiedź koszmarnych wydarzeń, które wywrócą ich małżeństwo do góry nogami. Z zazdrości o jej pierwszą miłość mąż dopuszcza się wobec niej przemocy domowej. Ranna trafia do szpitala, gdzie dowiaduje się, że jest w ciąży.

Za kamerą "It Ends with Us" stanął Justin Baldoni, znany m.in. z filmu "Chmury". Baldoni nie tylko wyreżyserował tę produkcję, ale także wcielił się w rolę neurochirurga Ryle'a Kincaida - jednego z głównych bohaterów tej poruszającej historii. Jego partnerką na ekranie została Blake Lively, znana z takich hitów jak "Plotkara" czy "Wiek Adaline". Obok tej dwójki na ekranie pojawiają się także Jenny Slate, Brandon Sklenar i Hasan Minhaj.

Przy budżecie wynoszącym zaledwie 25 milionów dolarów, produkcja przyniosła imponujące 350 milionów dolarów zysku. Jednak to nie wyniki finansowe, a skandale związane z obsadą i tematyką filmu sprawiły, że mówiono o nim niemal wszędzie.

"It Ends With Us" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "It Ends With Us" zostanie dzisiaj, 26 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:40.