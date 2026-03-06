Dzisiaj w nocy w Polsacie trzecia i ostatnia odsłona przebojowej trylogii. "Nowe oblicze Greya" to adaptacja powieści E. L. James z 2012 roku, pod tym samym tytułem. W rolach głównych powracają Dakota Johnson oraz Jamie Dornan.

"Nowe oblicze Greya": finałowa odsłona głośnej serii

Christian (Jamie Dornan) i Anastasia (Dakota Johnson) biorą ślub. Zostają małżeństwem w iście baśniowej scenerii, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Para poznaje się coraz lepiej i znajduje odpowiednie sposoby, by ich związek był satysfakcjonujący dla nich obojga w kwestiach łóżkowych. Łączy ich namiętność i coraz lepsze rozumienie wzajemnych potrzeb. Nowożeńcy Christian i Anastasia są jednak zmuszeni skrócić swój miesiąc miodowy po otrzymaniu wiadomości o włamaniu do siedziby jego firmy. Ich spokój zakłóca były szef Any, Jack Hyde (Eric Johnson). Został zwolniony za napaść na nią a teraz ukradł pliki komputerowe, które mają znaczenie dla ich bezpieczeństwa. Kiedy Christian wyjeżdża w podróż służbową, Ana lekceważy jego życzenie pozostania w domu, by spotkać się z przyjaciółką Kate. Gdy Ana wraca sama do domu, Jack próbuje ją porwać. Jej ochroniarze obezwładniają go. Ten nieobliczalny człowiek zostaje aresztowany, ale wkrótce wychodzi na wolność i zaczyna niszczyć im życie.

W trzeciej części wyreżyserowanej przez Jamesa Foleya u boku Johnson i Dornana wystąpili m.in. Eric Johnson, Rita Ora oraz Luke Grimes. Cała trylogia zarobiła ponad 1,3 miliarda dolarów na całym świecie.

"Nowe oblicze Greya" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Nowe oblicze Greya" zostanie dzisiaj, 6 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:10.