"Władcy umysłów": połączenie romansu z science-fiction

Film "Władcy umysłów" w reżyserii George'a Nolfiego został zrealizowany na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka. David (Matt Damon) to polityk, który ubiega się o miejsce w senacie. Poznaje piękną Elise Sellas (Emily Blunt) i gdy znajomość nabiera rumieńców w grę włączają się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą ich rozdzielić. David ma wybór - dostosować się lub zaryzykować wszystko i być z ukochaną.

U boku Damona i Blunt wystąpiła plejada gwiazd, wśród nich: Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly i inni. Krytycy i widzowie docenili wciągającą fabułę i chemię pomiędzy postaciami granymi przez Damona i Blunt. Chwalono także ogólną koncepcję połączenia romansu z elementami science‑fiction.

"Władcy umysłów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Władcy umysłów" zostanie dzisiaj, 5 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:15.