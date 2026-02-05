Polsat pokaże dzisiaj film sci-fi, o którym wielu widzów mogło zapomnieć

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Władcy umysłów" to adaptacja opowiadania Philipa K. Dicka, która łączy elementy romansu i science-fiction. Główne role grają Matt Damon oraz Emily Blunt, relacja ich bohaterów jest kluczowym elementem fabuły. Produkcja zostanie dzisiaj wyemitowana w telewizji.

Młoda kobieta o jasnych oczach i upiętych włosach, ubrana w elegancką sukienkę z cienkimi ramiączkami i długimi kolczykami, patrząca z lekkim uśmiechem na bok.
Emily Blunt w filmie "Władcy umysłów"g90 / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

"Władcy umysłów": połączenie romansu z science-fiction

Film "Władcy umysłów" w reżyserii George'a Nolfiego został zrealizowany na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka. David (Matt Damon) to polityk, który ubiega się o miejsce w senacie. Poznaje piękną Elise Sellas (Emily Blunt) i gdy znajomość nabiera rumieńców w grę włączają się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą ich rozdzielić. David ma wybór - dostosować się lub zaryzykować wszystko i być z ukochaną.

Zobacz również:

Neve Campbell, Courteney Cox i David Arquette
Wiadomości

Kultowa seria powraca z nową odsłoną. Zobacz zwiastun horroru!

Kinga Szarlej
Kinga Szarlej

    U boku Damona i Blunt wystąpiła plejada gwiazd, wśród nich: Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly i inni. Krytycy i widzowie docenili wciągającą fabułę i chemię pomiędzy postaciami granymi przez Damona i Blunt. Chwalono także ogólną koncepcję połączenia romansu z elementami science‑fiction.

    "Władcy umysłów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Władcy umysłów" zostanie dzisiaj, 5 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:15.

    "Drama" [trailer]materiały dystrybutora
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze