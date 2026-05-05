Historia nawiązania przełomowego partnerstwa między nieodkrytym jeszcze wówczas, mistrzem sportu, Michaelem Jordanem, a działem koszykówki w renomowanej firmie Nike. Powstanie marki Air Jordan zrewolucjonizowało świat sportu i kultury. Ten bazujący na faktach, film wyreżyserował dwukrotnie nagrodzony Oscarem Ben Affleck a w roli głównej wystąpił inny laureat Oscara Matt Damon, prywatnie jego przyjaciel.

"Air": film powstał na podstawie prawdziwej historii

W filmie "Air" Ben Affleck i Matt Damon opowiadają niesamowitą, ale prawdziwą historię Sonny'ego Vaccaro i Phila Knighta z firmy Nike. Kiedy mężczyźni kierowali nieznaną jeszcze firmą produkującą buty do biegania, postanowili namówić do współpracy jednego z najsłynniejszych sportowców - genialnego koszykarza i gwiazdę NBA Michaela Jordana. Film przedstawia, w jaki sposób mężczyźni próbowali przekonać do współpracy Michaela Jordana, który w 1985 roku został twarzą kolekcji odzieży sygnowanej jego nazwiskiem. Była to pierwsza taka współpraca w historii, która doprowadziła firmę Nike do bezprecedensowego sukcesu.

Scenariusz filmu o Nike powstał na podstawie scenariusza uwzględnionego w 2021 roku na niesławnej Czarnej Liście. Mowa o "Air Jordan" autorstwa Aleksa Convery'ego. Ben Affleck pełni obowiązki reżysera, scenariusz jest wspólnym dziełem Afflecka i Damona, którzy pełnia również funkcje producentów obrazu i wcielili się w głównych bohaterów. W "Air" wystąpili także Jason Bateman, Chris Messina, Julius Tennon czy Chris Tucker.

"Air" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Air" zostanie dzisiaj, 5 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:35.