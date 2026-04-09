To opowieść o powrocie, rozliczeniu z przeszłością i sile przemiany, w której moda staje się narzędziem zarówno ekspresji, jak i… zemsty. Wyjątkowa rola zdobywczyni Oscara już dziś wieczorem na ekranach telewizorów Polaków.

Zobacz również: Justyna Miś

"Projektantka": stylowa opowieść o zemście i przebaczeniu

Film "Projektantka" to stylowy dramat z nutą czarnego humoru, w którym główną rolę gra Kate Winslet. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Rosalie Ham.

Akcja filmu rozpoczyna się w latach 20. XX wieku, gdy młoda Myrtle Dunnage zostaje oskarżona o śmierć kolegi i zmuszona do opuszczenia rodzinnego miasteczka. Po latach, już jako Tilly - utalentowana projektantka, która zdobywała doświadczenie w paryskich domach mody - wraca do australijskiego Dungatar. Jej powrót wzbudza sensację, a niezwykłe kreacje szybko przyciągają uwagę mieszkańców.

Tilly próbuje odbudować relację z ekscentryczną matką (Judy Davis) oraz odkryć prawdę o wydarzeniach z przeszłości. Jednocześnie, wykorzystując swój talent i wyczucie stylu, zaczyna stopniowo zmieniać lokalną społeczność - nie tylko pod względem wyglądu, ale i relacji między ludźmi. Na jej drodze pojawia się także Teddy (Liam Hemsworth), z którym zaczyna łączyć ją coraz silniejsze uczucie.

W filmie występują również Hugo Weaving oraz Sarah Snook. "Projektantka" wyróżnia się nie tylko intrygującą historią, ale także wyjątkową estetyką - kostiumy i scenografia odgrywają tu kluczową rolę, podkreślając klimat epoki i charakter bohaterki.

"Projektantka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Projektantka" zostanie dzisiaj, 9 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.55.