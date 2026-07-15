Polsat pokaże dzisiaj fenomenalny film, który rozbawi i poruszy

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Taika Waititi połączył sportową opowieść z charakterystycznym dla siebie humorem i dużą dawką emocji. Już dziś w nocy widzowie będą mogli zobaczyć jego najnowszy film w telewizji.

Kadr z filmu "Pierwszy gol". Aktorka Elisabeth Moss siedzi i patrzy prosto w kamerę.
Elisabeth Moss w filmie "Pierwszy gol"Searchlight / Planet / ForumAgencja FORUM

Jedna z najbardziej niezwykłych historii w świecie futbolu. Dziś w telewizji "Pierwszy gol" oparty na prawdziwych wydarzeniach.

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Patrycja Otfinowska
Patrycja Otfinowska

"Pierwszy gol": o czym jest film?

Reprezentacja Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej uchodzi za jedną z najsłabszych drużyn świata. Zasłynęła spektakularną klęską w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a w swoim dorobku ma zaledwie trzy zwycięstwa. To właśnie jej piłkarze zapisali się w historii niechlubnym rekordem najwyższej porażki w oficjalnym meczu międzynarodowym. 11 kwietnia 2001 roku ulegli Australii aż 0:31, co do dziś pozostaje najwyższą porażką w historii eliminacji do Mistrzostw Świata.

Przed mundialem w 2014 roku reprezentacja, zajmująca 173. miejsce w rankingu FIFA, zatrudnia trenera ostatniej szansy - Thomasa Rongena (Michael Fassbender, dwukrotnie nominowany do Oscara). Mężczyzna z powodu uzależnienia od alkoholu stracił prestiżową posadę i rozpadło się jego życie rodzinne. Czy nieobliczalny Holender zdoła odmienić los swoich podopiecznych i sprawić, że zdobędą choćby jedną bramkę?

Kadr z filmu "Pierwszy gol"
Kadr z filmu "Pierwszy gol"materiały prasowe

Ta pełna humoru i optymizmu komedia sportowa opowiada prawdziwą historię. Film wyreżyserował Nowozelandczyk Taika Waititi, laureat Oscara za scenariusz do hitu "Jojo Rabbit", znany z niepowtarzalnego poczucia humoru.

"Pierwszy gol" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pierwszy gol" zostanie dzisiaj, 15 lipca, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.05.

"Młodsza siostra" [trailer]materiały dystrybutora
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