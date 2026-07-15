Jedna z najbardziej niezwykłych historii w świecie futbolu. Dziś w telewizji "Pierwszy gol" oparty na prawdziwych wydarzeniach.

"Pierwszy gol": o czym jest film?

Reprezentacja Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej uchodzi za jedną z najsłabszych drużyn świata. Zasłynęła spektakularną klęską w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a w swoim dorobku ma zaledwie trzy zwycięstwa. To właśnie jej piłkarze zapisali się w historii niechlubnym rekordem najwyższej porażki w oficjalnym meczu międzynarodowym. 11 kwietnia 2001 roku ulegli Australii aż 0:31, co do dziś pozostaje najwyższą porażką w historii eliminacji do Mistrzostw Świata.

Przed mundialem w 2014 roku reprezentacja, zajmująca 173. miejsce w rankingu FIFA, zatrudnia trenera ostatniej szansy - Thomasa Rongena (Michael Fassbender, dwukrotnie nominowany do Oscara). Mężczyzna z powodu uzależnienia od alkoholu stracił prestiżową posadę i rozpadło się jego życie rodzinne. Czy nieobliczalny Holender zdoła odmienić los swoich podopiecznych i sprawić, że zdobędą choćby jedną bramkę?

Kadr z filmu "Pierwszy gol" materiały prasowe

Ta pełna humoru i optymizmu komedia sportowa opowiada prawdziwą historię. Film wyreżyserował Nowozelandczyk Taika Waititi, laureat Oscara za scenariusz do hitu "Jojo Rabbit", znany z niepowtarzalnego poczucia humoru.

"Pierwszy gol" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pierwszy gol" zostanie dzisiaj, 15 lipca, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.05.