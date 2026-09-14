Polsat pokaże dziś jeden z najpopularniejszych filmów katastroficznych XXI wieku. "Pojutrze" w reżyserii Rolanda Emmericha przedstawia wizję globalnego kataklizmu, który może doprowadzić do nowej epoki lodowcowej. W głównych rolach występują Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal i Emmy Rossum. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem kasowym - na całym świecie zarobiła ponad 550 mln dolarów.

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"Pojutrze": widowiskowe kino katastroficzne

Czy świat stoi u progu nowej epoki lodowcowej? To pytanie od lat zadaje sobie klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid). Hall przekonany jest, że globalne ocieplenie prędzej czy później doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych na naszej planecie. Wyniki badań, które przeprowadził na Antarktydzie, pokazują, że podobna katastrofa miała miejsce już wcześniej, dziesięć tysięcy lat temu. Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się ponownie: od Antarktydy odrywa się olbrzymi kawał grubej pokrywy lodowej, a całym globem wstrząsa seria niezwykłych kataklizmów.

U boku Dennisa Quaida wystąpili m.in. Jake Gyllenhaal jako Sam Hall, syn głównego bohatera, Emmy Rossum jako Laura Chapman oraz Ian Holm w roli Terry'ego Rapsona.

"Pojutrze" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pojutrze" zostanie dzisiaj, 14 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.