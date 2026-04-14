"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" to widowiskowe science fiction z Keanu Reeves w roli głównej. Już dziś w nocy widzowie zobaczą tę epicką produkcję w telewizji. Warto zarwać nockę!

"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia": widowisko sci-fi

W centrum wydarzeń znajduje się doktor Helen Benson (Jennifer Connelly), która poznaje tajemniczego przybysza z kosmosu - Klaatu (Keanu Reeves). Obcy przybywa na Ziemię z ważnym przesłaniem, jednak jego pokojowe intencje zostają źle zinterpretowane przez władze, które traktują go jak zagrożenie i odmawiają mu możliwości rozmowy z przedstawicielami ONZ.

Z czasem Helen oraz jej pasierb (Jaden Smith) odkrywają, że Klaatu nie chce zniszczyć ludzkości, lecz ostrzec ją przed nadciągającą katastrofą. Kobieta staje przed niezwykle trudnym zadaniem - musi przekonać przybysza, że ludzie są zdolni się zmienić i zasługują na ocalenie. Problem w tym, że czasu może być już bardzo niewiele.

"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" to nie tylko efektowny film science fiction, ale również refleksja nad kondycją współczesnego świata. Produkcja porusza temat relacji człowieka z naturą, zagrożeń cywilizacyjnych oraz pytania o to, czy ludzkość potrafi wyciągać wnioski ze swoich błędów. Film jest nową wersją produkcji z 1951 roku.

"Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia" zostanie dzisiaj, 14 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:35.