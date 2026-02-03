Polsat pokaże dzisiaj epickie widowisko o honorze i zemście

Oprac.: Justyna Miś

"47 roninów" jest widowiskową adaptacją japońskiej legendy. W rolach głównych wystąpili Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada oraz Rinko Kikuchi. Widzowie już dziś będą mieli szansę zobaczyć film w telewizji.

"47 roninów"
"47 roninów"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"47 roninów": widowiskowy film z gwiazdorską obsadą

"47 roninów" to hollywoodzka produkcja inspirowana słynną japońską legendą o lojalności i zemście samurajów. Film oparty jest luźno na prawdziwych wydarzeniach z początku XVIII wieku, znanych jako legenda 47 roninów, którzy po śmierci swojego pana postanawiają pomimo zakazu zemścić się na osobie odpowiedzialnej za jego upadek.

    To reżyserski debiut Carla Rinscha. W rolach głównych wystąpili: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada oraz Rinko Kikuchi. "47 roninów" zadebiutowało na ekranach polskich kin w 2014 roku. Produkcja zachwyciła widzów widowiskowymi scenami akcji oraz świetnymi kreacjami aktorskimi.

    "47 roninów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "47 roninów" zostanie dzisiaj, 3 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

