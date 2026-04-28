Już dziś w nocy widzowie zobaczą trzymający w napięciu thriller katastroficzny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 1996 roku, kiedy podczas jednej z wypraw na najwyższy szczyt świata zginęło 15 wspinaczy. Te sceny wbijają w fotel!

"Everest": film katastroficzny inspirowany faktami

W centrum historii w filmie "Everest" znajdują się dwie rywalizujące ekspedycje prowadzone przez doświadczonych himalaistów - Roba Halla (Jason Clarke) oraz Scotta Fischera (Jake Gyllenhaal). Wyprawa na Mount Everest szybko zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy nad górami rozpętuje się gwałtowna burza śnieżna, odcinając wspinaczy od drogi powrotnej.

W obsadzie znaleźli się również Josh Brolin, Keira Knightley oraz Robin Wright. Reżyserem filmu jest Baltasar Kormákur, który postawił na maksymalny realizm i oddanie ekstremalnych warunków panujących na wysokości ponad 8000 metrów.

"Everest" wyróżnia się nie tylko widowiskowymi zdjęciami, ale także łapiącą za serce historią o granicach ludzkiej wytrzymałości, determinacji i cenie, jaką czasem płaci się za pasję. Film spotkał się z dużym uznaniem widzów za autentyczność i napięcie budowane od pierwszych minut.

"Everest" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Everest" zostanie dzisiaj, 28 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:30.