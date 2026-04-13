"Venom 3. Ostatni taniec": epickie widowisko

W filmie ponownie zobaczymy Toma Hardy'ego jako Eddiego Brocka, który wraz z Venomem musi zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami. Tym razem bohaterowie nie tylko stają do walki, ale także uciekają przed przeciwnikami zarówno z Ziemi, jak i z kosmicznego świata symbiontów. Ich relacja zostaje wystawiona na najcięższą próbę, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej.

Eddie znajduje się w trudnej sytuacji - jest ścigany przez FBI w związku z tajemniczą śmiercią policjanta i wydarzeniami znanymi z poprzedniej części serii. Jednocześnie na jego trop wpada Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor), który kieruje tajną rządową operacją mającą na celu schwytanie symbiontów. W tle pojawia się także potężne, kosmiczne zagrożenie związane z postacią Knulla (Andy Serkis), twórcy symbiontów.

Produkcja oferuje spektakularne sceny akcji, efekty specjalne oraz rozbudowaną historię science fiction, w której kluczową rolę odgrywa tzw. "Kodeks" - element mogący zadecydować o losach całej planety. Aby powstrzymać nadciągającą katastrofę, Eddie i Venom będą musieli podjąć decyzję, która może na zawsze zmienić ich los.

"Venom 3. Ostatni taniec" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Venom 3. Ostatni taniec" zostanie wyemitowany dziś, 13 kwietnia, o godz. 21:40 w Polsacie.