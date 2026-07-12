Już dziś wieczorem na antenie Polsatu będzie można obejrzeć "King Konga" - widowiskowy remake filmu z 1933 roku. Za reżyserię odpowiada Peter Jackson, twórca oscarowej trylogii "Władca Pierścieni". Produkcja zachwyca rozmachem, efektami specjalnymi i poruszającą historią, dzięki czemu do dziś pozostaje jedną z najwyżej ocenianych przygodowych superprodukcji XXI wieku.

"King Kong": spektakularne widowisko, które zarobiło fortunę

Akcja filmu rozpoczyna się w pogrążonym w kryzysie Nowym Jorku lat 30. Bezrobotna aktorka Ann Darrow (Naomi Watts) dołącza do ekipy filmowej reżysera Carla Denhama (Jack Black) i scenarzysty Jacka Driscolla (Adrien Brody), która wyrusza na zdjęcia na tajemniczą Wyspę Czaszki na Pacyfiku. Na miejscu okazuje się, że wyspę zamieszkują ogromne prehistoryczne stworzenia oraz prymitywne plemiona składające im ofiary. Gdy Ann zostaje porwana i oddana w ofierze King Kongowi, między nią a gigantycznym gorylem rodzi się niezwykła więź. Choć spotkanie z pierwotną naturą początkowo wydaje się śmiertelnie niebezpieczne przede wszystkim dla przybyszy, wkrótce okazuje się, że to właśnie dla niej zderzenie ze współczesną cywilizacją i jej żądzą zysku okaże się tragiczne w skutkach.

W obsadzie znaleźli się Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black oraz Andy Serkis, który dzięki technologii motion capture stworzył niezapomnianą kreację King Konga.

Film zdobył trzy Oscary - za efekty specjalne, dźwięk i montaż dźwięku, a także nominację za scenografię. Produkcja okazała się wielkim sukcesem kasowym, zarabiając na całym świecie ponad 560 milionów dolarów, a krytycy chwalili ją za spektakularne sceny akcji, imponującą oprawę wizualną i emocjonalny wydźwięk historii.

"King Kong" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "King Kong" zostanie wyemitowany dzisiaj, 12 lipca, o godz. 19:55 na antenie Polsatu.