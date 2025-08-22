"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach": film, który zarobił fortunę

Ścieżki kapitana Jacka Sparrowa (Johnny Depp) tym razem skrzyżują się ze ścieżkami pewnej kobiety z jego przeszłości (Penelope Cruz). Sparrow będzie zastanawiał się, czy połączyła ich miłość, czy wyłącznie poszukiwania osławionego Źródła Młodości. Kiedy kobieta zmusza go do wejścia na pokład statku pirackiego "Zemsta Królowej Anny" pod dowództwem osławionego Czarnobrodego (Ian McShane), Jack nie wie, kogo winien się lękać bardziej - jej czy Czarnobrodego.

Film "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" w reżyserii Roba Marshalla ukazał się w 2011 roku i jest czwartą odsłoną kultowej serii. Osiągnął gigantyczny sukces finansowy, przekraczając miliard dolarów zarobku z box-office. Budżet wynosił prawie 400 mln dolarów, co czyniło go wówczas najdroższym filmem w historii. Co ciekawe, w tej części nie pojawiają się dwie gwiazdy z poprzednich odsłon: Orlando Bloom (Will Turner) i Keira Knightley (Elizabeth Swann).

"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" zostanie dzisiaj, 22 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.