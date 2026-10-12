Zdobywca pięciu Oscarów, "Gladiator" to jeden z najbardziej znanych i popularnych dramatów kostiumowych. Jego reżyser, Ridley Scott, nadał filmowi epicki rozmach.

"Gladiator": epickie oscarowe widowisko

Akcja filmu rozpoczyna się w 180 roku n.e. Generał Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) prowadzi armię Rzymu do zwycięstwa nad germańskimi barbarzyńcami. Cieszy się ogromnym szacunkiem swoich żołnierzy i zaufaniem cesarza Marka Aureliusza (Richard Harris), który widzi w nim człowieka godnego przejęcia władzy. Decyzja władcy wywołuje wściekłość jego syna Kommodusa (Joaquin Phoenix). Zazdrosny o Maximusa likwiduje własnego ojca, a następnie rozkazuje zgładzić generała i jego rodzinę. Maximusowi udaje się uniknąć śmierci, ale wraca do domu zbyt późno, by uratować swoich najbliższych.

Ciężko ranny bohater trafia w ręce handlarzy niewolników i zostaje wywieziony do północnej Afryki. Tam kupuje go Proximo (Oliver Reed), właściciel szkoły gladiatorów. Maximus początkowo nie chce walczyć, jednak jego wyjątkowe umiejętności szybko zapewniają mu popularność wśród publiczności. Dla pogrążonego w żałobie mężczyzny arena staje się jednocześnie przekleństwem i drogą do zemsty. Maximus chce wspiąć się na szczyt hierarchii gladiatorów i trafić przed oblicze Kommodusa. Jego celem jest dokonanie zemsty na człowieku, który odebrał mu rodzinę i przejął władzę w Rzymie.

"Gladiator" został nagrodzony pięcioma Oscarami, w tym za najlepszy film i najlepszą rolę pierwszoplanową dla Russella Crowe'a. Film otrzymał łącznie siedem nominacji do najważniejszych nagród amerykańskiej Akademii Filmowej, a wyróżnienia przypadły również twórcom kostiumów, dźwięku i efektów specjalnych.

W 2024 roku do kin trafiła druga część, również w reżyserii Ridleya Scotta.

"Gladiator" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Gladiator" zostanie dzisiaj, 12 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.