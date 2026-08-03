Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć widowiskowe kino akcji w reżyserii Rolanda Emmericha. "Świat w płomieniach" to dynamiczny thriller z Channingiem Tatumem i Jamiem Foxxem w rolach głównych, pełen efektownych scen akcji, wybuchów i spektakularnych pościgów.

"Świat w płomieniach": epickie widowisko akcji

Znakomity thriller sensacyjny wyreżyserowany przez legendę kina akcji z gwiazdorską obsadą. Policjant John Cale (Channing Tatum) marzy o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem jest ochrona prezydenta Jamesa Sawyera (Jamie Foxx). Niestety, jego aplikacja zostaje odrzucona. Przybity mężczyzna, nie chcąc zawieść swojej córeczki, zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Nieoczekiwanie miejsce to zostaje zaatakowane przez dobrze zorganizowanych, bezwzględnych terrorystów. Atak wywołuje ogromne zamieszanie, a służby nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie państwa. Cale musi zachować zimną krew i ocalić nie tylko życie córki, ale i prezydenta USA.

W filmie wystąpili m.in. Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, James Woods i Joey King. Produkcja została zapamiętana przede wszystkim jako widowiskowy blockbuster nastawiony na czystą rozrywkę, łączący kino sensacyjne z humorem i efektami specjalnymi.

"Świat w płomieniach" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Świat w płomieniach" zostanie wyemitowany dzisiaj, 3 sierpnia, o godz. 20:00 na antenie Polsatu.