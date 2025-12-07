Spektakularny "Pearl Harbor" został wyróżniony Oscarem za najlepszy montaż dźwięku. W rolach głównych wystąpili m.in. Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale oraz Cuba Gooding Jr. To epickie widowisko, które niezmiennie od lat przyciąga widzów przed ekrany.

"Pearl Harbor": epickie widowisko z gwiazdorską obsadą

Akcja filmu "Pearl Harbor" została osadzona w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. Fabuła skupia się na wydarzeniach związanych z atakiem Japończyków na Pearl Harbor. Dwóch młodych pilotów, Rafe'a McCawley'a (Ben Affleck) i Danny'ego Walkera (Josh Hartnett), łączy silna braterska więź. Wspólnie dorastali, a teraz obaj służą w wojskowym lotnictwie.

Rafe poznaje piękną Evelyn Stewart (Kate Beckinsale), pielęgniarkę z wojskowego szpitala. Od razu się w niej zakochuje, jednak Evelyn początkowo ma wątpliwości co do szczerości jego uczuć. Z czasem jednak odwzajemnia jego uczucie.W tajemnicy przed Evelyn i Dannym, Rafe decyduje się wstąpić do elitarnych jednostek – Orlego Szwadronu. To grupa ochotników z różnych krajów, którzy wspomagają Brytyjczyków w walce o Anglię. Rafe opuszcza ukochaną oraz najlepszego przyjaciela, obiecując, że wróci.

Film łączy dramat wojenny z wątkiem miłosnym i jest pełen spektakularnych efektów specjalnych oraz sekwencji walk powietrznych. Niektóre wydarzenia zostały w nim uproszczone lub zmienione, co wywołało kontrowersje, zwłaszcza wśród historyków. Co ciekawe, jego budżet wyniósł 140 mln dolarów, a w box-office zarobił aż 450 mln na całym świecie.

"Pearl Harbor" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pearl Harbor" zostanie dzisiaj, 7 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.