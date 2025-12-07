Polsat pokaże dzisiaj epicki dramat wojenny, który od lat zapiera dech
Wyróżniony Oscarem film "Pearl Harbor" opowiada o sile przyjaźni, miłości i odwadze w czasach wojny. Zrealizowany z ogromnym rozmachem, stał się jednym z najchętniej oglądanych amerykańskich tytułów, nieustannie wzbudzając emocje.
Spektakularny "Pearl Harbor" został wyróżniony Oscarem za najlepszy montaż dźwięku. W rolach głównych wystąpili m.in. Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale oraz Cuba Gooding Jr. To epickie widowisko, które niezmiennie od lat przyciąga widzów przed ekrany.
Akcja filmu "Pearl Harbor" została osadzona w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. Fabuła skupia się na wydarzeniach związanych z atakiem Japończyków na Pearl Harbor. Dwóch młodych pilotów, Rafe'a McCawley'a (Ben Affleck) i Danny'ego Walkera (Josh Hartnett), łączy silna braterska więź. Wspólnie dorastali, a teraz obaj służą w wojskowym lotnictwie.
Rafe poznaje piękną Evelyn Stewart (Kate Beckinsale), pielęgniarkę z wojskowego szpitala. Od razu się w niej zakochuje, jednak Evelyn początkowo ma wątpliwości co do szczerości jego uczuć. Z czasem jednak odwzajemnia jego uczucie.W tajemnicy przed Evelyn i Dannym, Rafe decyduje się wstąpić do elitarnych jednostek – Orlego Szwadronu. To grupa ochotników z różnych krajów, którzy wspomagają Brytyjczyków w walce o Anglię. Rafe opuszcza ukochaną oraz najlepszego przyjaciela, obiecując, że wróci.
Film łączy dramat wojenny z wątkiem miłosnym i jest pełen spektakularnych efektów specjalnych oraz sekwencji walk powietrznych. Niektóre wydarzenia zostały w nim uproszczone lub zmienione, co wywołało kontrowersje, zwłaszcza wśród historyków. Co ciekawe, jego budżet wyniósł 140 mln dolarów, a w box-office zarobił aż 450 mln na całym świecie.
Film "Pearl Harbor" zostanie dzisiaj, 7 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.