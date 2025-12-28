"Titanic" przedstawia poruszającą historię miłości rodzącej się na tle katastrofy morskiej. Leonardo DiCaprio jako Jack Dawson i Kate Winslet jako Rose DeWitt Bukater wykreowali niezapomnianą ekranową parę. Film stał się ogromnym sukcesem, zarówno pod względem artystycznym, jak i finansowym, zdobywając serca ludzi na całym świecie.

"Titanic": niezapomniany duet Kate Winslet i Leonardo DiCaprio

"Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona to epicka opowieść o miłości i tragedii, osadzona na tle historycznego rejsu tytułowego statku. Leonardo DiCaprio wciela się w postać Jacka Dawsona, młodego artysty z wolnym duchem, który na pokładzie RMS Titanic poznaje i zakochuje się w arystokratce Rose DeWitt Bukater, granej przez Kate Winslet. Choć Jack jest postacią, która na pierwszy rzut oka może wydawać się prostolinijna, to chemia między DiCaprio a Winslet sprawia, że para ta staje się jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina.

"Titanic" odniósł ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i artystyczny, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Choć spektakularne efekty wizualne i dramatyczne zakończenie są niezaprzeczalnymi atutami filmu, to właśnie dynamiczna relacja między głównymi bohaterami, wykreowana przez DiCaprio i Winslet, uczyniła "Titanica" nieśmiertelnym klasykiem.

Budżet produkcji wynosił aż 200 milionów dolarów. Do dziś jest to jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii kina - zarobił ponad 2,2 mld dolarów na całym świecie.

"Titanic" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Titanic" zostanie dzisiaj, 28 grudnia, wyemitowany na antenie Polsatu o godzinie 20:00.

