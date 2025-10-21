Film "Niepowstrzymany" z 2010 roku to amerykański thriller akcji w reżyserii Tony’ego Scotta, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W rolach głównych występują Denzel Washington i Chris Pine.

"Niepowstrzymany": mocne kino akcji

Doświadczony kolejarz Frank Barnes (Denzel Washington) wraz z nowym kolegą, Willem Colsonem (Chris Pine), ma przetransportować z fabryki cynku 20 wagonów materiału. W tym samym czasie na stacji Fuller Yard dwaj inni kolejarze popełniają serię fatalnych błędów, po których ucieka im liczący 39 wagonów pociąg AWVR 777 przewożący niezwykle groźną substancję. Wkrótce okazuje się, że maszyna znajduje się na kursie kolizyjnym z lokomotywą kierowaną przez Barnesa.

Reklama

"Niepowstrzymany" został wyprodukowany przez 20th Century Fox z budżetem szacowanym na 85–100 milionów dolarów, a jego światowe wpływy wyniosły około 167,8 miliona dolarów. Krytycy ocenili film pozytywnie: na Rotten Tomatoes uzyskał aż 87% pozytywnych recenzji. Otrzymał nawet nominację do Oscara w kategorii najlepszy montaż dźwięku.

"Niepowstrzymany" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Niepowstrzymany" zostanie dzisiaj, 21 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:30.

Czytaj więcej: Jennifer Lopez w filmie produkowanym przez Bena Afflecka. Co wiemy o "Niepowstrzymanym"?