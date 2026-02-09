Polsat pokaże dzisiaj emocjonujące widowisko pełne akcji. Nie będzie czasu na sen

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dziś na Polsacie widzowie obejrzą "Strażników Galaktyki: Volume 3", kontynuację cyklu o losach międzygalaktycznej drużyny superbohaterów. Produkcja zyskała uznanie widzów na całym świecie, a także wyróżniono ją nominacjaami do prestiżowych nagród filmowych.

Trzy postacie w futurystycznych, niebiesko-czerwonych mundurach idące korytarzem statku kosmicznego, zróżnicowane kolory skóry oraz charakterystyczne elementy ubioru i wyglądu nadają scenie klimat science fiction.
"Strażnicy Galaktyki: Volume 3"MARVEL / Planet / ForumAgencja FORUM

Przebojowa produkcja wytwórni Marvel Studios stanowi dalszy ciąg historii grupy międzygalaktycznych outsiderów, których poznaliśmy w dwóch pierwszych częściach "Strażników Galaktyki" oraz widowisku "Avengers: Koniec gry". Superbohaterowie z kosmosu powracają. Już dziś widzowie zobaczą ten Megahit na Polsacie.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Avatar: Istota wody"
Wiadomości

Tego nie dokonała jeszcze żadna trylogia. Kolejny rekord pobity

Paulina Gandor
Paulina Gandor

    "Strażnicy Galaktyki: Volume 3": kolejna odsłona filmowej przygody

    Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) jest wciąż przygnębiony, odkąd Gamora (Zoe Saldana) straciła pamięć z ostatnich kilku lat i nie pamięta ich wspólnej relacji. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, żeby uczynić swoją nową siedzibę bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych we wszechświecie. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rakiety (Bradley Cooper - głos).

    Strażnicy Galaktyki zostają zaatakowani przez Adama Warlocka (Will Poulter), wojownika Souveraina, stworzonego przez kapłankę Ayeshę (Elizabeth Debicki), która chce ich zniszczyć w zemście za kradzież. Adam ciężko rani Rakietę, atakuje też Mantis (Pom Klementieff), Nebulę (Karen Gillan) i Groota (Vin Diesel - głos). Medyczne pakiety Strażników nie są w stanie wyleczyć ran Rakiety, który ma wbudowany wyłącznik, zainstalowany przez Orgocorp, firmę kierowaną przez Wysokiego Ewolucjonistę (Chukwudi Iwuji), jego twórcę. Kod na wyłączniku awaryjnym Rakiety to 89P13. Strażnicy muszą się więc przedostać do siedziby Orgocorp, aby znaleźć kod anulujący przełącznik. Peter Quill, nadal niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia jednego z nich - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie - czytamy w opisie na stronie Polsatu.

    Film ten był nominowany do Oscara za Najlepsze efekty specjalne oraz do nagrody Złote Globy w kategorii: Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe 2023 roku.

    "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" zostanie dzisiaj, 9 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.

    "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" [zwiastun 1]Polsat Promocja
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze