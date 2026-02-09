Przebojowa produkcja wytwórni Marvel Studios stanowi dalszy ciąg historii grupy międzygalaktycznych outsiderów, których poznaliśmy w dwóch pierwszych częściach "Strażników Galaktyki" oraz widowisku "Avengers: Koniec gry". Superbohaterowie z kosmosu powracają. Już dziś widzowie zobaczą ten Megahit na Polsacie.

"Strażnicy Galaktyki: Volume 3": kolejna odsłona filmowej przygody

Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) jest wciąż przygnębiony, odkąd Gamora (Zoe Saldana) straciła pamięć z ostatnich kilku lat i nie pamięta ich wspólnej relacji. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, żeby uczynić swoją nową siedzibę bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych we wszechświecie. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rakiety (Bradley Cooper - głos).

Strażnicy Galaktyki zostają zaatakowani przez Adama Warlocka (Will Poulter), wojownika Souveraina, stworzonego przez kapłankę Ayeshę (Elizabeth Debicki), która chce ich zniszczyć w zemście za kradzież. Adam ciężko rani Rakietę, atakuje też Mantis (Pom Klementieff), Nebulę (Karen Gillan) i Groota (Vin Diesel - głos). Medyczne pakiety Strażników nie są w stanie wyleczyć ran Rakiety, który ma wbudowany wyłącznik, zainstalowany przez Orgocorp, firmę kierowaną przez Wysokiego Ewolucjonistę (Chukwudi Iwuji), jego twórcę. Kod na wyłączniku awaryjnym Rakiety to 89P13. Strażnicy muszą się więc przedostać do siedziby Orgocorp, aby znaleźć kod anulujący przełącznik. Peter Quill, nadal niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia jednego z nich - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie - czytamy w opisie na stronie Polsatu.

Film ten był nominowany do Oscara za Najlepsze efekty specjalne oraz do nagrody Złote Globy w kategorii: Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe 2023 roku.

"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" zostanie dzisiaj, 9 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.