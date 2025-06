"Miłość do kwadratu jeszcze raz": kolejna część przebojowej polskiej serii

Związek znanego dziennikarza Stefana Tkaczyka "Enzo" (Adrianna Chlebicka) i twardo stąpającej po ziemi, nauczycielki Moniki Grabarczyk (Adrianna Chlebicka) przeżywa ciężkie chwile, gdy okazuje się, że on stracił pracę, a ona otrzymała interesującą zawodową propozycję. Monika zaczyna nowy etap w swoim życiu - podejmuje wyzwanie prowadzenia show dla dzieci. Enzo też poszukuje nowej ścieżki dla siebie. W końcu nigdy nie jest za późno, żeby w życiu zacząć coś nowego. Gdy wydaje się, że odtąd będą żyli długo i szczęśliwie, między nimi staje Rafał Wiśniewski (Mikołaj Roznerski), sławny i przystojny prezenter telewizyjny.

"Miłość do kwadratu jeszcze raz" w reżyserii Filipa Zylbera to kontynuacja "Miłości do kwadratu". Zarówno film, jak i cała seria pełne są ciepłego humoru i nieco bajkowej atmosfery, którą pokochali widzowie. Spora zasługa w tym także przekonującego duetu odgrywające role główne, czyli Chlebickiej i Banasiuka.

"Miłość do kwadratu jeszcze raz" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Miłość do kwadratu jeszcze raz" zostanie wyemitowany dzisiaj, 26 czerwca, o godz. 19.55 na kanale Polsat.