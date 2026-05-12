Polsat pokaże dzisiaj arcydzieło współczesnego kina. Na koncie dwa Oscary

Justyna Miś

"Django" Quentina Tarantino zdobył uznanie widzów oraz krytyków na całym świecie. Film z gwiazdorską obsadą przez wielu uważany jest za arcydzieło. Już dziś w nocy Polacy będą mieli okazję go zobaczyć w telewizji.

Kadr z filmu "Django". Mężczyzna w zielonym płaszczu i brązowym kapeluszu na tle zimowego lasu.
"Django"

"Django" to jeden z najgłośniejszych westernów ostatnich lat i zarazem jedna z najbardziej cenionych produkcji w dorobku Quentin Tarantino. Produkcja zdobyła dwa Oscary oraz dwa Złote Globy, a widzowie docenili ją za charakterystyczny styl reżysera, mocne dialogi i znakomite kreacje aktorskie.

"Django": arcydzieło współczesnego kina

Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych tuż przed wybuchem wojny secesyjnej. Głównym bohaterem jest Django (Jamie Foxx), niewolnik uwolniony przez ekscentrycznego łowcę nagród dra Kinga Schultza (Christoph Waltz). Mężczyźni rozpoczynają współpracę, a Schultz obiecuje pomóc Django odnaleźć i uwolnić jego żonę Broomhildę (Kerry Washington).

Ich trop prowadzi do brutalnego właściciela plantacji Calvina Candiego, w którego wcielił się Leonardo DiCaprio. Próba odbicia kobiety szybko przeradza się w niezwykle niebezpieczną grę pełną napięcia, przemocy i zwrotów akcji.

"Django" jest hołdem dla klasycznych spaghetti westernów, szczególnie kultowego filmu "Django" z 1966 roku w reżyserii Sergio Corbucci.

Film został nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny dla Quentin Tarantino, a Christoph Waltz otrzymał statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową.

"Django" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Django" dziś, 12 maja, o godz. 23:45 w Polsacie.

