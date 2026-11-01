"Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana to widowiskowa opowieść o miłości, honorze i wojnie, rozgrywająca się w XVII wieku. Film powstał na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, a w jego gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Michał Żebrowski, Izabella Scorupco, Aleksandr Domogarow.

"Ogniem i mieczem": epicka superprodukcja

Trzygodzinna epicka opowieść osnuta na pierwszej części trylogii, pisanej przez Henryka Sienkiewicza ku pokrzepieniu serc. Powstała po przebojowych widowiskach historycznych, zrealizowanych przez Jerzego Hoffmana w kolejności - "Pan Wołodyjowski" i "Potop", określanych mianem narodowej biblii. Hoffman po raz trzeci dowodzi, że potrafi mistrzowsko łączyć wątki romansowe z batalistyką i ukazywać losy stworzonych przez Sienkiewicza barwnych postaci na bogatym tle historii XVII-wiecznej Polski.

Akcja rozgrywa się na Kresach Wschodnich I Rzeczpospolitej w latach 1648-1651. Jan Skrzetuski (Michał Żebrowski) - poseł księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (Andrzej Seweryn), wracając z Krymu, ratuje życie kozackiemu pułkownikowi Bohdanowi Chmielnickiemu (Bohdan Stupka). Kolejny dramatyczny incydent kończy się popisem jego siły i odwagi, czym zdobywa uznanie szlachty i zyskuje dwóch, jak się później okazuje, wiernych przyjaciół - Jana Onufrego Zagłobę (Krzysztof Kowalewski) i Longina Podbipiętę (Wiktor Zborowski). Razem wyruszają w dalszą drogę, gdzie niebawem przychodzą z pomocą kniahini Kurcewiczowej (Ewa Wiśniewska) i jej bratanicy, Helenie (Izabella Scorupco). Jan i Helena zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Niestety piękna i bogata panna została już obiecana innemu - Kozakowi Bohunowi (Aleksandr Domogarow). Skrzetuski zdobywa rękę pięknej Kurcewiczówny, ale ich narzeczeństwo musi pozostać w sekrecie.

"Ogniem i mieczem" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Ogniem i mieczem" zostanie dzisiaj, 1 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:00.