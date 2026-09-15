Polsat pokaże dziś wieczorem kultowy film science fiction, który na stałe zapisał się w historii kina. "Łowca androidów" Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem w roli głównej to mroczna wizja przyszłości, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł gatunku. Produkcja była dwukrotnie nominowana do Oscara i znalazła się w zestawieniach najlepszych filmów wszech czasów.

"Łowca androidów": ponadczasowe arcydzieło sci-fi

Na Ziemię, do ukazanego w mrocznej futurystycznej wizji Los Angeles, przybywa grupa replikantów Nexus 6 - łudząco podobnych do ludzi, androidów, które po krwawym buncie w pozaziemskiej kolonii starają się dotrzeć do swojego konstruktora. Chcą, by ich stwórca przedłużył im życie, które wkrótce dobiegnie końca, ponieważ zostały zaprojektowane tylko na cztery lata istnienia. Replikanci mają jednak zakaz przebywania na Ziemi, gdzie ich ściganiem i eliminacją zajmują się specjalne jednostki policyjnych łowców androidów. Kiedy tropiący uciekinierów doświadczony policjant zostaje zabity, jego misję zmuszony jest przejąć Rick Deckard (Harrison Ford) - były łowca uważany za mistrza w swoim fachu, który jakiś czas temu sam odszedł z policji. Deckard musi odnaleźć i zlikwidować czworo niezwykle silnych i szybkich replikantów - Roya (Rutger Hauer), Leona (Brion James), Zhorę (Joanna Cassidy) i Pris (Daryl Hannah) - którzy gotowi są na wszystko w desperackiej walce o przetrwanie, wierząc, że zasługują na życie równie długie jak ludzkie.

"Łowca androidów" powstał na podstawie powieści Philipa K. Dicka "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?". Film Ridleya Scotta z czasem zyskał status dzieła kultowego i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych filmów science fiction w historii kina.

"Łowca androidów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Łowca androidów" zostanie dzisiaj, 15 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:05.