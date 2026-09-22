W dziesiątej odsłonie sagi "Szybcy i wściekli", Dominic Toretto i jego rodzina ponownie stają twarzą w twarz z przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, by uderzyć w to, co dla nich najcenniejsze.

"Szybcy i wściekli 10": hit kina akcji. Głośna seria od lat zapiera dech

W roli Doma powraca niezawodny Vin Diesel, a naprzeciw niego staje zupełnie nowy, nieprzewidywalny wróg, brawurowo zagrany przez Jasona Momoa. Charyzmatyczny, bezwzględny i błyskotliwy przeciwnik, który pragnie nie tylko zemsty, ale całkowitego zniszczenia rodziny Toretto.

W tej odsłonie stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Akcja pędzi przez kolejne kontynenty, od tętniących życiem metropolii po ekstremalne, niebezpieczne miejsca, gdzie prędkość i precyzja decydują o życiu i śmierci. Każda scena to widowisko na światowym poziomie: zapierające dech w piersiach pościgi, spektakularne wybuchy i sekwencje, które na nowo definiują pojęcie kina akcji.

"Szybcy i wściekli 10" to jednak nie tylko adrenalina. To zapierająca dech opowieść o lojalności i sile więzi, które towarzyszyły serii od pierwszej odsłony. W świecie pełnym chaosu jedno pozostaje niezmienne - rodzina jest najważniejsza.

"Szybcy i wściekli 10" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Szybcy i wściekli 10" zostanie dzisiaj, 22 września o godz. 20:30 w Polsacie.

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