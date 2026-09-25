Film "Lucy" to thriller science fiction w reżyserii Luca Bessona, który miał premierę w 2014 roku. W roli głównej występuje Scarlett Johansson.

"Lucy": spektakularne widowisko. Thriller sci-fi z gwiazdorską obsadą

Lucy (Scarlett Johansson) mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się, w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min-sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości...

Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.

U boku Johansson w filmie "Lucy" oglądamy m.in. Morgana Freemana, który wciela się w postać profesora Samuela Normana. Produkcja okazała się wielkim sukcesem finansowym. Budżet wynosił zaledwie 40 mln dolarów, a film zarobił globalnie ponad 460 mln.

"Lucy" dziś w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Lucy" zostanie wyemitowany dzisiaj, 25 września o godz. 22:05 w Polsacie.

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