Polsat pokaże dziś szaloną komedię romantyczną. Obsada zachwyca

"Wystrzałowe wesele": szalona komedia z Jennifer Lopez

Akcja komedii romantycznej "Wystrzałowe wesele" rozgrywa się w luksusowym kurorcie na Filipinach, gdzie para młoda z USA - Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) zebrali swoje kochane, ale bardzo uparte rodziny oraz przyjaciół na uroczystości ślubne. Jednak przygotowania do ceremonii stają się coraz bardziej stresujące, a różnice między rodzinami narzeczonych prowadzą do napięć. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się byłego narzeczonego Darcy, Seana (Lenny Kravitz).

Kiedy wydaje się, że nic gorszego nie może się wydarzyć, na wyspę napadają porywacze, biorąc gości weselnych jako zakładników. Darcy i Tom, unikając pojmania, muszą współpracować, aby uratować swoich bliskich. W obliczu niebezpieczeństwa para na nowo odkrywa łączące ich uczucia, a przysięga "i nie opuszczę cię aż do śmierci" nabiera nowego znaczenia.

Film łączy elementy komedii romantycznej z dynamiczną akcją. Widzowie pokochali humorystyczne sceny rodzinnych perypetii oraz emocjonujące momenty walki o przetrwanie. Szczególnie chwalono kolejny udany komediowy występ Jennifer Coolidge.

"Wystrzałowe wesele" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Wystrzałowe wesele" zostanie wyemitowany w środę, 24 września o godzinie 22:00 w Polsacie.

