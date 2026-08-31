"Marsjanin": adaptacja bestsellerowej powieści. Arcydzieło sci-fi

W ekranizacji bestsellerowej powieści Andy'ego Weira Matt Damon wciela się w Marka Watneya, który wchodzi w skład marsjańskiej ekspedycji. Straszliwa burza piaskowa sprawia, że astronauci muszą ratować się ucieczką z Czerwonej Planety.

Markowi się to nie udaje i kiedy ciężko ranny odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam - w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności.

Bohater podejmuje walkę o życie, w czym niebagatelną rolę odgrywa specjalnie skonstruowany przez niego sprzęt, mający za zadanie produkowanie wody.

Oprócz Damona w "Marsjaninie" występują także Kristen Wiig, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Sebastian Stan, Sean Bean, Jeff Daniels, Michael Pena i Kate Mara. Za reżyserię filmu nagrodzonego dwoma Złotymi Globami odpowiadał Ridley Scott.

"Marsjanin" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Marsjanin" zostanie wyemitowany już dziś, 1 września o 20:35 w Polsacie.

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