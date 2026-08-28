"Jurassic World": nowy rozdział kultowej serii. O czym opowiada film?

Akcja filmu "Jurassic World" rozgrywa się 22 lata po wydarzeniach z pierwszej części. Na Isla Nublar działa nowoczesny park rozrywki Jurassic World, który każdego roku odwiedzają miliony turystów. Aby zwiększyć zainteresowanie odwiedzających, naukowcy tworzą genetycznie zmodyfikowanego drapieżnika - Indominusa Rexa. Eksperyment szybko wymyka się jednak spod kontroli, a wyspa zamienia się w pole walki o przetrwanie.

W rolach głównych występują Chris Pratt jako Owen Grady oraz Bryce Dallas Howard jako Claire Dearing. Za kamerą stanął Colin Trevorrow, a jednym z producentów był legendarny twórca serii Steven Spielberg.

Film zachwycił widzów efektami specjalnymi, dynamiczną akcją i widowiskowymi scenami z udziałem dinozaurów. Okazał się gigantycznym hitem. Zarobił około 1,67 miliarda dolarów na świecie, był jednocześnie jednym z najbardziej dochodowych filmów 2015 roku.

"Jurassic World" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Jurassic World" zostanie wyemitowany dziś, 28 sierpnia, o godz. 22:50 na antenie Polsatu.

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