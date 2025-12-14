"Samarytanin": Sylvester Stallone w filmie superbohaterskim

Trzynastoletni Sam Cleary (Javon Walton) podejrzewa, że jego tajemniczy i samotny sąsiad, pan Smith ( Sylvester Stallone ) jest w rzeczywistości legendą, żyjącą na uboczu. Dwadzieścia pięć lat temu poinformowano o śmierci strażnika Granite City, tytułowego Samarytanina, po stoczeniu walki ze swoim rywalem.

Większość mieszkańcy wierzy, że Samarytanin zginął w pożarze. Wraz z rosnącą przestępczością i chaosem w społeczności, Sam postanawia osobiście przekonać się o tym, czy sąsiad rzeczywiście jest dawnym superbohaterem. Czy gdy pozna prawdę, uda mu się nakłonić go do wyjścia z ukrycia, aby znów uratować ich miasto przed zagładą?

"Samarytanin" został wyreżyserowany przez Juliusa Avery'ego na podstawie scenariusza Bragi F. Schuta i wyprodukowany przez firmę produkcyjną Stallone Balboa Productions. To drugi duży film wyprodukowany przez firmę po "Rambo: Ostatnia krew" z 2019 roku.

Premiera produkcji odbyła się w 2022 roku. Recenzenci docenili go za niecodzienne podejście do gatunku superbohaterskiego i naiwny urok, który przywodzi na myśl filmy z lat 90.

"Samarytanin" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Samarytanin" z Sylvestrem Stallonem zostanie wyemitowany dzisiaj, 14 grudnia o 23:00 w Polsacie.

