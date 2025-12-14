Polsat pokaże dziś sceny zapierające dech. Legenda kina w roli superbohatera
"Samarytanin" z 2022 roku to gratka dla fanów kina akcji. Sylvester Stallone wciela się w legendarnego bohatera, który po głośnej walce upozorował swoją śmierć i usunął się w cień. Czy powróci, gdy miasto znów będzie go potrzebować? Odpowiedź na to pytanie już dziś wieczorem w Polsacie! Poniżej zdradzamy szczegóły.
Trzynastoletni Sam Cleary (Javon Walton) podejrzewa, że jego tajemniczy i samotny sąsiad, pan Smith (Sylvester Stallone) jest w rzeczywistości legendą, żyjącą na uboczu. Dwadzieścia pięć lat temu poinformowano o śmierci strażnika Granite City, tytułowego Samarytanina, po stoczeniu walki ze swoim rywalem.
Większość mieszkańcy wierzy, że Samarytanin zginął w pożarze. Wraz z rosnącą przestępczością i chaosem w społeczności, Sam postanawia osobiście przekonać się o tym, czy sąsiad rzeczywiście jest dawnym superbohaterem. Czy gdy pozna prawdę, uda mu się nakłonić go do wyjścia z ukrycia, aby znów uratować ich miasto przed zagładą?
"Samarytanin" został wyreżyserowany przez Juliusa Avery'ego na podstawie scenariusza Bragi F. Schuta i wyprodukowany przez firmę produkcyjną Stallone Balboa Productions. To drugi duży film wyprodukowany przez firmę po "Rambo: Ostatnia krew" z 2019 roku.
Premiera produkcji odbyła się w 2022 roku. Recenzenci docenili go za niecodzienne podejście do gatunku superbohaterskiego i naiwny urok, który przywodzi na myśl filmy z lat 90.
Film "Samarytanin" z Sylvestrem Stallonem zostanie wyemitowany dzisiaj, 14 grudnia o 23:00 w Polsacie.
