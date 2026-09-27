"Erin Brockovich": kultowy film z Julią Roberts

"Erin Brockovich" to dramat z 2000 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Film opowiada prawdziwą historię kobiety, która odegrała kluczową rolę w jednym z największych pozwów zbiorowych w historii USA przeciwko firmie energetycznej.

Główna bohaterka, samotna matka trójki dzieci, podejmuje pracę w małej kancelarii prawnej. Przypadkowo natrafia na dokumenty medyczne powiązane z transakcjami nieruchomości w małym miasteczku Hinkley w stanie Kalifornia. Odkrywa, że firma energetyczna zanieczyściła lokalne wody gruntowe, co doprowadziło do licznych zachorowań mieszkańców. Bez formalnego wykształcenia prawniczego, lecz z ogromną determinacją Erin pomaga doprowadzić do ugody sądowej.

W roli głównej wystąpiła Julia Roberts, która za swój wybitny występ zgarnęła Oscara i Złotego Globa. Nominacje do Oscara przyznano także za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i rolę drugoplanową. Na ekranie partnerują jej: Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger i inni. Co ciekawe, prawdziwa Erin Brockovich pojawia się w produkcji w epizodycznej roli jako kelnerka.

Roberts za rolę Erin otrzymała rekordowe wówczas wynagrodzenie 20 mln dolarów.

"Erin Brockovich" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Erin Brockovich" zostanie dzisiaj, 27 września o godz. 22:40 w Polsacie.

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