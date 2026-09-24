"Złodziej życia": mroczny thriller z Angeliną Jolie. Polacy dziś nie zmrużą oczu

Agentka specjalna FBI Illena Scott (zdobywczyni Oscara Angelina Jolie) prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy, który także przejmuje osobowość ofiar.

Agentka nie polega jednak na tradycyjnych technikach rozwiązywania spraw kryminalnych. Jej intuicyjne, niekonwencjonalne podejście jest często jedynym sposobem na ujawnienie tożsamości przestępców, ale ani jej nowy szef w Montrealu, Hugo Leclair (Tcheky Karyo), ani też nowi koledzy, agenci Joseph Paquette (Olivier Martinez) i Emil Duval (Jean-Hugues Anglade) nie traktują poważnie tych metod pracy. Główna bohaterka czuje się samotna i w barze poznaje interesującego mężczyznę (Ethan Hawke). Czy może być z nim szczera, czy może mu zaufać? Sama w obcym mieście i wśród wrogo nastawionych współpracowników, agentka Scott popełnia błąd na wagę życia, gdy niespodziewanie ulega romantycznemu zauroczeniu.

Film wyreżyserował mistrz thrillera - D.J. Caruso ("Cień anioła", "Jestem numerem cztery"). Scenariusz, bazujący na powieści Michaela Pye'a, napisał Jon Bokenkamp.

"Złodziej życia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Złodziej życia" zostanie wyemitowany dziś, 24 września o godz. 22:55 w Polsacie.

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