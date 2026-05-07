Polsat pokaże dziś lekki film z polskim akcentem. Trudno będzie oderwać wzrok

Paulina Gandor

Polsat pokaże dziś urokliwe dzieło z polskim akcentem. "Pod słońcem w Toskanii" to lekki film, który wprawia widza w dobry nastrój. Fabuła produkcji Audrey Wells pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by rozpocząć życie od nowa.

Uśmiechnięta kobieta z blond falowanymi włosami ubrana w jasną koszulę na tle rozmytej, zielonej roślinności.
"Pod słońcem Toskanii"Polsatmateriały prasowe

"Pod słońcem Toskanii": przyjemna fabuła z polskim akcentem. O czym opowiada film?

Zbliżająca się do czterdziestki pisarka z San Francisco - Frances Mayes (Diane Lane), przeżywa kryzys twórczy i osobisty. Po rozwodzie nie może wrócić do psychicznej równowagi, brak jej też pisarskiej inwencji. Popada w głęboką depresję. Jej najlepsza przyjaciółka, Patti (Sandra Oh), doradza jej wyjazd do Toskanii.

Tam niespodziewanie kupuje piękną lecz nieco zdewastowaną willę Bramasole, położoną w malowniczej okolicy. Wynajmuje robotników do odnowienia domu i całkowicie zmienia swój styl życia. Spotyka ją cała masa niespodzianek i przygód. W końcu jednak Frances znajduje spokój i ukojenie, a przede wszystkim prawdziwą przyjaźń i miłość.

W produkcji Audrey Wells pojawia się również polski akcent. Główna bohaterka korzysta z pomocy polskich pracowników przy remontowaniu zakupionej posiadłości. Jednego z nich zagrał aktor polskiego pochodzenia - Paweł Szajda.

"Pod słońcem Toskanii" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pod słońcem Toskanii" zostanie wyemitowany dziś, 7 maja o godzinie 22:55 w Polsacie.

