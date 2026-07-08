Komedia romantyczna z Hugh Grantem i Sarah Jessica Parker w rolach głównych to propozycja dla widzów szukających lekkiego seansu na wieczór, pełnego humoru. Film ten pokazuje, że nawet najbardziej niespodziewane okoliczności mogą dać drugą szansę na miłość. Już dzisiaj wieczorem będzie można go zobaczyć w Polsacie.

"Słyszeliście o Morganach?": przebojowa komedia z gwiazdorskim duetem

Dwójka nowojorczyków, Paul (Grant) i Meryl (Parker) mają już dosyć ratowania swojego małżeństwa. Kiedy jednak stają się jedynymi świadkami brutalnego morderstwa, policja w ramach programu ochrony przenosi ich do Wyoming - razem. Teraz para mieszczuchów musi poradzić sobie z pogodą, niedźwiedziami, świeżym powietrzem oraz przebywaniem we własnym towarzystwie.

Obok Hugh Granta i Sarah Jessiki Parker w filmie "Słyszeliście o Morganach?" pojawiają się również Sam Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss oraz Michael Kelly. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Marc Lawrence.

"Słyszeliście o Morganach?" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Słyszeliście o Morganach?" zostanie wyemitowany dzisiaj, 8 lipca, o godz. 19:55 na antenie Polsatu.